Rugby Europe também suspende Rússia e Bielorrússia de todas as competições

Redação com Lusa

A "implementação das decisões da World Rugby" foi aprovada "por unanimidade", com "efeito imediato", e inclui também a suspensão de "quaisquer representantes" das federações daqueles dois países dos quadros da Rugby Europe.

A Rugby Europe suspendeu hoje a Rússia e a Bielorrússia de todas as competições, assim como a filiação das respetivas federações nacionais no organismo, mas não adiantou decisões sobre as implicações das sanções nas suas competições.

A decisão partiu do quadro de diretores do organismo que tutela o râguebi europeu, horas depois e "em linha" com a World Rugby, que suspendeu, na noite de segunda-feira, todos os clubes e seleções dos dois países de todas as competições devido à invasão russa à Ucrânia.

A "implementação das decisões da World Rugby" foi aprovada "por unanimidade", com "efeito imediato", e inclui também a suspensão de "quaisquer representantes" das federações daqueles dois países dos quadros da Rugby Europe.

"Isto inclui membros da direção, dos comités e subcomités, árbitros, formadores ou quaisquer outros cargos oficiais", frisou o organismo, em comunicado.

O quadro de diretores suspendeu ainda as federações russa e bielorrussa de "todas as atividades da Rugby Europe até informação em contrário" e autorizou o comité executivo a "analisar a deslocalização de eventos" que estavam previstos para a Rússia.

Entre estes eventos estão o Campeonato da Europa de sub-18 e uma etapa do Europeu de râguebi "sevens" de seleções, masculino e feminino, competições que contarão com a participação das seleções portuguesas dos respetivos escalões e géneros.

Serão também relocalizados o campeonato europeu "sevens" de clubes e os campeonatos de râguebi de neve e de praia.

O organismo não adiantou, no entanto, quaisquer decisões sobre as implicações a desqualificação da Rússia pode ter, entre outros, na qualificação para o Mundial de 2023, no qual Portugal está diretamente envolvido.

"Decisões específicas sobre as implicações nas várias competições que serão impactadas em resultado disto serão comunicadas oportunamente, em sintonia com a World Rugby", esclarece o organismo.

A Rugby Europe já tinha suspendido, na sexta-feira, a participação de todas as seleções da Rússia e a realização de todos os eventos no seu território.

Hoje reiterou ainda a sua "condenação total à invasão militar russa à Ucrânia em curso" e mostrou-se ao lado do mundo do desporto no "apelo à restauração da paz", assim como o seu "apoio inequívoco à comunidade de râguebi e ao povo da Ucrânia".

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.