Rodrigo Torres e Maria Caetano pré-selecionados para o Mundial de ensino

Prova vai ser disputado na Dinamarca, em agosto.

Os cavaleiros olímpicos Rodrigo Torres e Maria Caetano integram a lista de oito pré-convocados da seleção portuguesa de ensino em equestre para o Mundial, que vai ser disputado na Dinamarca, em agosto, anunciou esta sexta-feira a federação.

Maria Caetano, 27.ª no concurso individual em Tóquio'2020, e Rodrigo Torres, 16.º, integraram a equipa nacional que alcançou um diploma com o oitavo lugar no torneio por equipas dos Jogos Olímpicos disputados em 2021, juntamente com João Miguel Torrão.

Além de Maria Caetano, com Fenix de Tineo, e Rodrigo Torres, com Fogoso, estão ainda pré-selecionados Carlos Pinto, com Fugaz da Lagoalva, Filipe Canelas Pinto, com Fortuna 424, Hugo Pereira, com Falsário, João Moreira, com Zonik Hit, Martim Meneres, com Equador, e Vasco Mira Godinho, com Garrett, revelou a Federação Equestre Portuguesa (FEP).

Portugal vai estar representado por quatro conjuntos no campeonato do mundo de dressage, que vai ser disputado em Herning, na Dinamarca, entre 04 e 10 de agosto, estando a convocatória final prevista até 24 de julho.