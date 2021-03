Rochele Nunes conquista medalha de prata no Grand Slam de Tblilissi

A judoca portuguesa conquistou a medalha de prata na categoria de +78kg, no Grand Slam Tblilissi.

Rochele Nunes fechou este domingo a participação portuguesa no Grand Slam de Tbilissi com a conquista da medalha de prata na categoria de +78 kg, ao perder na final com a chinesa Shiyan Xu, por ippon.

Rochele Nunes, 12.ª no "ranking" olímpico e nona no apuramento direto para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, esteve quase sempre em desvantagem diante de Shiyan Xu, 33.ª, a quem tinha vencido em 2019, no Grand Slam de Brasília.

A judoca do Benfica sofreu a primeira desvantagem a meio do combate, com o árbitro a entender que Xu pontuou para waza-ari, perto dos dois minutos, e, depois, foi já a três segundos do final que acabou derrotada por ippon.