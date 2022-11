Rochele Nunes conquista medalha de prata no Grand Slam de Baku

Redação com Lusa

A judoca portuguesa Rochele Nunes conquistou este domingo a medalha de prata na categoria de +78 kg no Grand Slam de Baku, competição em que teve duas vitórias e uma derrota, já na final.

Na categoria mais pesada em femininos, Rochele Nunes repetiu em Baku a ida à final, à semelhança do que fez há duas semanas no Grand Slam de Abu Dhabi, mas voltou a não conseguir o lugar mais alto do pódio.

Rochele começou por vencer a venezuelana Amarantha Urdaneta (44.ª) e, nas meias-finais, derrotou a turca Hilal Ozturk (26.ª), antes de reencontrar na final a sérvia Milica Zabic (36.ª), com quem nunca tinha perdido em quatro combates.