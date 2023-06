Rita Soares nos quartos de final da competição de boxe dos Jogos Europeus

Redação com Lusa

A lutadora de 31 anos, do Privilégio Boxing Club, defronta na quarta-feira a espanhola Laura Fernández

A portuguesa Rita Soares avançou esta terça-feira para os quartos de final da categoria -50 kg da competição de boxe dos Jogos Europeus Cracóvia'2023, em Nowy Sacz, e está a um combate das medalhas e do apuramento para Paris'2024.

O treinador, Bruno Carvalho, notou como Rita Soares recuperou de uma derrota no primeiro assalto, por 4-1, para "procurar a vitória no segundo assalto, na garra e no querer", que levou a adversária a ser penalizada duas vezes.

No terceiro assalto, o objetivo era "manter a pressão", mas "a adversária acabou por cometer nova falta", desclassificando-a.

A lutadora de 31 anos, do Privilégio Boxing Club, defronta na quarta-feira a espanhola Laura Fernández, pelas 18h00 locais (17h00 em Lisboa), e uma vitória apura-a para os Jogos Olímpicos Paris'2024.

A única participação portuguesa pelo boxe em Jogos Olímpicos foi em Moscovo'1980, com João Manuel Miguel a chegar aos oitavos de final em -48 kg.

Portugal soma até ao momento 12 pódios em Cracóvia'2023, nomeadamente três ouros, seis pratas e três bronzes, além de um outro pódio já assegurado, no ténis de mesa.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.