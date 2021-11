Ricardo Santos tirou "muitas coisas boas" no Portugal Masters para a aposta "total" no Dubai

Golfista luso terminou a atuação em Vilamoura motivado para competir, na próxima semana, no AVIV Dubai Champioship. Será a última chance para manter categoria

Ricardo Santos, autor de boa exibição no encerramento da 15.ª edição do Portugal Masters, este domingo, no Dom Pedro Victoria Golf Course, ganhou confiança para lutar pela manutenção no European Tour, na próxima semana, no Dubai.

Num dia em que os outros dois portugueses em prova, Vítor Lopes e Tomás Gouveia, não foram tão felizes, o profissional algarvio, membro do Circuito Europeu, protagonizou uma última volta produtiva e chegou com quatro abaixo do Par ao buraco 18, onde colocou a bola na água, no aproach ao green. Fez duplo bogey e acabou com 279 pancadas (70+69+71+69), cinco abaixo, e no 32.º lugar, empatado.

"Foi um shot falhado, infelizmente para o lado errado. Não estava a jogar para a bandeira, talvez o alinhamento estivesse mal e o meu subconsciente provocado um mau "swing". Infelizmente foi para o lado mais penalizante", explicou no final.

Além de defender que não será "um mau shot a manchar a semana", o jogador natural de Faro, de 39 anos, fez um balanço positivo da participação no penúltimo torneio da temporada, que distribuiu 1,5 milhões de euros em prémios monetários e coroou o belga Thomas Pieters campeão.

"É um balanço positivo. Hoje consegui patar bem melhor, o dia em que patei melhor, embora não tenha sido o dia em que joguei melhor do tee ao green. Mas a semana foi bastante positiva. Tiro muitas coisas boas para a próxima semana, que é o que importa", sublinhou, reconhecendo, contudo, ter ficado "um pouco aquém do que gostaria, mas teve muitas coisas boas e outras que têm de ser melhoradas para a próxima semana".

Ricardo Santos, que com o 32.º lugar sobe à 160.ª posição na Corrida para o Dubai, vai disputar na próxima semana o AVIV Dubai Champioship, a última oportunidade para tentar manter a mesma categoria no European Tour na próxima época, e parte do Algarve confiante.

"É acreditar até ao fim. É a última cartada e vamos apostar tudo nisso", frisou o algarvio, depois de assinar hoje seis "birdies" (uma abaixo) nos buracos 4, 5, 8, 10, 12 e 14 e dois "bogeys" (uma acima) no 3 e 11, para lá do "duplo-bogey" a fechar.