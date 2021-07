Ricardo Santos sobe ao "top 15" na despedida do País de Gales

Já Pedro Figueiredo, apesar de ter encerrado a sua participação na prova galesa com dois "shots" abaixo do Par, quedou-se pelo 57.º posto

O golfista português Ricardo Santos alcançou hoje uma vaga no "top 15" do Cazoo Open supported by Gareth Bale, torneio do European Tour que decorreu no The Celtic Manor Resort, onde Pedro Figueiredo teve uma exibição mais modesta.

O profissional algarvio havia partido para os últimos 18 buracos ao traçado do País de Gales do 18.º lugar, empatado, mas apontou hoje 69 pancadas, duas abaixo do Par 71, e ascendeu três posições no "leaderboard".

Depois assinar meia dúzia de "birdies" (uma abaixo) nos buracos 1, 3, 7, 11, 13 e 18, Ricardo Santos cometeu quatro "bogeys" (uma acima) no 4, 5, 10 e 16, numa exibição mais irregular em relação à protagonizada na terceira jornada, e somou um agregado de 277 pancadas (71+72+65+69), sete abaixo do Par.

"Joguei muito bem, mas nos buracos 4 e 5 falhei dois "putts" curtos e perdi a confiança. No 10 voltei a fazer três "putts", mas, ainda assim, consegui controlar o jogo e manter-me na classificação. Foi uma luta mental o dia todo, mas foi muito positivo, especialmente pela forma como me senti depois de falhar aqueles "putts". Consegui superar vários momentos complicados e isso foi bom", confessou Santos, em declarações à Lusa.

Graças ao "top 15" no Cazoo Open supported by Gareth Bale, o profissional português vai subir dez lugares na Corrida para o Dubai, "ranking" do European Tour, passando a figurar na 170.ª posição.

Já Pedro Figueiredo, apesar de ter encerrado a sua participação na prova galesa com dois "shots" abaixo do Par, quedou-se pelo 57.º posto do "leaderboard"", ao somar um total de 285 pancadas (73+69+74+69).

O torneio foi conquistado pelo espanhol Nacho Elvira no primeiro buraco do "playoff" frente ao sul-africano Justin Harding, após o empate ao fim das quatro voltas regulamentares com 268 pancadas, 16 abaixo do Par.