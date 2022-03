Ricardo Santos recupera e passa cut no Open do Quénia de golfe

Redação com Lusa

Ricardo Santos recuperou esta sexta-feira de um mau primeiro dia e igualou o Par do campo no Magical Kenya Open de golfe, passando o cut, que deixou fora de prova Pedro Figueiredo.

O português, de 39 anos, conseguiu um cartão com 70 pancadas em Nairobi, uma abaixo, fruto de três birdies (uma abaixo do Par) e dois bogeys (uma acima), subindo ao grupo dos 63º classificados, imediatamente acima da linha de corte.

Já Figueiredo voltou a ter um dia menos bom e voltou a ficar duas acima do Par, fruto de cinco bogeys e apenas três birdies, encerrando a participação na capital do Quénia com um total de quatro acima.

A prova, que decorre até domingo, é liderada agora pelo indiano Shubhankar Sharma, dez abaixo do Par.