Ricardo Santos recupera algum terreno, mas falha cut no Wentworth Golf Club

O golfista português Ricardo Santos, membro efetivo do European Tour, falhou hoje o "cut" do BMW PGA Championship, que está a decorrer no traçado Par 72 do Wentworth Golf Club, em Inglaterra.

O profissional natural de Faro, de 39 anos, completou a segunda volta com 69 pancadas, três abaixo do Par do campo, com um "eagle" (duas abaixo) no buraco 4, "birdies" no 6, 15 e 18 e "bogeys" (uma acima) no 7 e 14, mas não foi suficiente para integrar o lote de 78 jogadores apurados para o fim de semana.

"Hoje estive melhor no "shot" ao "green" e concretizei mais "putts", embora tenha voltado a falhar quatro curtos. Joguei melhor, mas não foi suficiente", lamentou Santos, à Lusa.

Depois dos 77 "shots" iniciais, cinco acima, as aspirações de Ricardo Santos ficaram comprometidas e hoje, apesar de ter recuperado algum terreno e ter concluído com um agregado de 146 pancadas (77+69), ficou na 107.ª posição no "leaderboard", a quatro "shots" do "cut", fixado nas duas abaixo.

Na liderança do BMW PGA Championship, dotado de mais de seis milhões de euros em prémios monetários, mantém-se o indiano Kiradech Aphibarnrat, que conseguiu isolar-se com um total de 132 pancadas (-12), uma de vantagem diante do inglês Laurie Canter, segundo colocado, à frente do australiano Adam Scott e do italiano Francesco Laporta.