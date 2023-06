Ricardo Santos passa cut no Betfred British Masters de golfe

Redação com Lusa

Agora, segue para a terceira volta, no sábado, ronda a que acedem os 79 mais bem classificados.

Ricardo Santos passou esta sexta-feira o cut do Betfred British Masters de golfe, depois de uma volta em que fez o Par do campo, ocupando o grupo dos 32.ºs posicionados no torneio.

Pelo caminho, por uma tacada apenas, fica Pedro Figueiredo, que encerra a sua prestação entre os 80.ºs, depois de uma jornada que não lhe correu bem e em que fez duas pancadas acima do Par.

Ricardo Santos terminou o percurso de 18 buracos do campo The Belfry com três birdies (uma pancada abaixo) e outros tantos bogeys (uma acima) no cartão de registo de pontos.

Imediatamente abaixo do cut, no grupo dos 80.ºs, surge Figueiredo, que resvalou 26 posições, para encerrar com um total de 146 pancadas, duas acima face à referência para os dois primeiros dias.

No final do dia, tinha registado quatro birdies e dois bogeys, mas também dois duplos bogeys, logo no quarto e sexto buracos, que deitaram tudo a perder.

A prova tem por líderes o inglês Justin Rose, três vezes campeão da Ryder Cup, e o francês Antoine Rozner, com 138 pancadas até agora, ou seja seis abaixo do Par.

A competição faz parte do calendário do DP World Tour de golfe.