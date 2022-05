Ricardo Santos integra grupo dos 26 primeiros no Soudal Open

Na frente da prova estão os britânicos Dale Whitnell, Sam Horsfield e Callum Shinkwin, todos com 65 pancadas

O jogador português Ricardo Santos concluiu no grupo dos 26.os classificados a volta inaugural do Soudal Open em golfe, que decorre em Antuérpia, na Bélgica.

Ricardo Santos fez um percurso em 69 pancadas (duas abaixo do Par do campo), num dia em que fez cinco 'birdies' (uma abaixo) e três 'bogeys' (uma acima), encontrando-se a quatro pancadas da liderança da prova.

Um pouco mais abaixo está Pedro Figueiredo, que, já perto do final da volta, ainda esteve com uma pancada abaixo, mas acabou o dia a fazer o Par do campo (71), depois de ter marcado três 'birdies' e três 'bogeys, fechando no grupo dos 67.º classificados.

Já Ricardo Melo Gouveia terminou a primeira volta integrado no grupo dos 87.º classificados, com uma pancada acima, ao concluir o percurso com quatro 'birdies' e cinco 'bogeys'.

Na frente da prova estão os britânicos Dale Whitnell, Sam Horsfield e Callum Shinkwin, todos com 65 pancadas (seis abaixo do Par).