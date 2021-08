Ricardo Santos inicia o Omega Masters abaixo do Par

Golsita, um dos portugueses que integram o European Tour, entregou um cartão com 69 pancadas, fruto de três 'birdies e dois 'bogeys'

O português Ricardo Santos terminou esta quinta-feira no grupo dos golfistas classificados no 54.º lugar a primeira volta do Omega Masters, na Suíça, ao terminar com uma pancada abaixo do Par.

Santos, um dos lusos que integram o European Tour, entregou um cartão com 69 pancadas, fruto de três 'birdies' (uma abaixo do Par) e dois 'bogeys' (uma acima).

Pior prestação teve Pedro Figueiredo, que terminou com 74 'shots' (quatro acima do Par), depois de seis 'bogeys' e apenas dois 'birdies'.

Na liderança destacada está o inglês James Morrison, com 60 pancadas (10 abaixo do Par), menos três do que o francês Robin Sciot-Siegrist e do que o compatriota Marcus Armitage.