Ricardo Santos foi o único português a garantir a continuidade no Magical Quénia Open

Filipe Lima e Pedro Figueiredo, outros golfistas portugueses, falharam o 'cut'.

Ricardo Santos foi o único dos três golfistas portugueses a garantir a continuidade no Magical Quénia Open, ao integrar o"top 25 do "leaderboard", enquanto Filipe Lima e Pedro Figueiredo falharam o 'cut' no Karen Country Club.

Naquela que é a sua oitava participação no torneio do European Tour, e depois de ter jogado no par do campo na ronda inaugural, o algarvio protagonizou hoje uma exibição sem falhas e recheada com cinco "birdies" (nos buracos 4, 5, 6, 10 e 11) para um segundo cartão com 66 pancadas, cinco abaixo do Par 71.

"Fiz uma volta sólida. Acertei mais "fairways", 11 em 14 possíveis, e aqueles que falhei a bola ficou muito perto. Coloquei a bola mais perto do buraco e os erros que cometi na primeira volta não repeti hoje", analisou à Lusa Ricardo Santos, de 39 anos.

Depois de falhar o "cut" em 2018, ano em que o evento ainda era pontuável para o Challenge Tour, o jogador natural de Faro contabilizou esta sexta-feira um agregado de 137 "shots" (-5) e assegurou uma vaga no grupo dos 24.ºs classificados do "leaderboard", cuja liderança é partilhada pelo finlandês Kalle Samooja e o australiano Scott Hend, ambos com 131 pancadas (-11).

Num dia em que o "cut" ficou fixado nas 140 pancadas (-2), Filipe Lima e Pedro Figueiredo não conseguiram alcançar a qualificação para as duas últimas rondas do evento dotado de um milhão de euros em prémios monetários e dois mil pontos na Corrida para o Dubai.

O português residente em França, de 39 anos, somou um agregado de 141 "shots" (71+70), após registar hoje quatro "birdies" (2, 6, 7 e 11) um "bogey" (1) e um "double-bogey" (4), ficando empatado na 78.ª posição, à distância mínima do "cut".

Já o lisboeta Figueiredo, de 29 anos, assinou esta sexta-feira três "bogeys" (7, 15 e 16), um "double bogey" (18) e dois "birdies" (12 e 17) para um resultado de 74 pancadas que, juntando aos 75 "shots" da estreia, o empurrou para o 145.º lugar, com um total de 149 pancadas, sete acima do Par.