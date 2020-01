Ricardo Santos falha o cut na Arábia Saudita

Na frente da prova está o francês Victor Perez, com 130 pancadas (10 abaixo do par).

O português Ricardo Santos falhou o cut do torneio Saudi International, prova do circuito europeu de golfe, a decorrer na Arábia Saudita, ao concluir a segunda volta no 118.º lugar.

Ricardo Santos cumpriu a volta com menos uma pancada em relação a quinta-feira, dia em que necessitou de 74 golpes (quatro acima do par do campo), tendo hoje efetuado um percurso com dois birdies (uma abaixo do par do buraco) e cinco bogeys (uma acima).

Na frente da prova está o francês Victor Perez, com 130 pancadas (10 abaixo do par), seguido do malaio Gavin Green, a uma pancada, e do britânico Graeme McDowell, a duas, jogadores que lideravam o torneio na véspera.