Ricardo Santos está à porta do cut provisório do Al Khaimah Championship

Golfista partilha, no Par, o 71.º lugar do torneio, com dois birdies e outros tantos bogeys. Melo Gouveia, a recuperar de lesão nas costas, está mais distante

O português Ricardo Santos estreou-se este ano no DP World Tour com uma volta no Par do Al Hamra GC, nos Emirados Árabes Unidos, enquanto Ricardo Melo Gouveia fez hoje 74 pancadas na abertura do Ras al-Khaimah Championship.

Depois de falhar os dois primeiros torneios do ano, por não ter acesso aos eventos das Rolex Series, o algarvio regressou ao DP World Tour, que havia arrancado em novembro de 2021 com o Joburg Open, com uma volta de 72 pancadas no traçado do Al Hamra.

Ricardo Santos assinou, na estreia, dois birdies (uma abaixo) no buraco 1 e 11 e outros tantos bogeys" (uma acima) no 10 e 15, colocando-se assim no grupo de jogadores que partilham o 71.º lugar no leaderboard, todos no Par e à distância mínima do "cut" provisório.

Já Ricardo Melo Gouveia, que disputou os quatro torneios do circuito, mas está a recuperar de uma lesão nas costas, não foi muito feliz na ronda inaugural, ao registar apenas um birdie no buraco 2 contra três bogeys no 5, 6 e 15, e acabou por entregar um cartão com 74 shots, duas acima do Par do campo.

O Ras Al Khaimah Championship é liderado, ao final dos primeiros 18 buracos, pelo alemão Sebastian Heisele e o escocês Scott Jamieson, ambos com 65 "shots", sete abaixo e uma de vantagem sobre o trio de segundos classificados.