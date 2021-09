Ricardo Santos entra desacertado no Italian Open em golfe

O golfista português Ricardo Santos entrou hoje no DS Automobiles Italian Open, evento do European Tour, com uma exibição desacertada no renovado Marco Simeone Golf Country Club, em Roma.

O jogador natural de Faro, 185.º colocado na Corrida para o Dubai, o "ranking" do Circuito Europeu, completou os primeiros 18 buracos do traçado italiano com 76 pancadas, cinco acima do Par e figura na 128.ª posição, empatado, do "leaderboard".

Depois de fechar o "front nine" no Par, na sequência de um "bogey" (uma acima) no buraco 1 e um "birdie" (uma abaixo) no 3, Ricardo Santos entrou numa espiral descendente e registou mais dois "bogeys" nos buracos 10 e 17 e dois "duplo bogeys" (duas acima) no 12 e 14, intervalados com um "birdie" no 13.

A liderança do Italian Open, com o "cut" provisório fixado no Par do campo, é repartida entre o finlandês Kalle Samooja, o australiano Min Woo Lee e o sueco Henrik Steson, todos com 64 "shots" na volta inaugural (-7).