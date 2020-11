Ricardo Santos e Pedro Figueiredo fora do cut projetado do Cyprus Showdown

Dois portugueses com vida difícil no Cyprus Showdown

Os jogadores portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo devem falhar o cut do Cyprus Showdown, prova do circuito europeu de golfe e que foi interrompida devido à falta de luz natural.

Com um cut projetado nas seis pancadas abaixo do par do campo na altura da interrupção, Ricardo Santos, que na quinta-feira fez uma volta dentro do par do campo (71), esteve hoje melhor, com 68, mas este resultado não foi suficiente para ficar dentro do cut.

Embora ainda não tenha terminado a sua volta, Pedro Figueiredo, que se encontrava no buraco 12 na altura da interrupção, também dificilmente seguirá em frente, uma vez que, depois de ter feito o par do campo na quinta-feira, estava a fazer idêntico resultado hoje, precisando de baixar seis pancadas para poder seguir em frente.

Na altura da interrupção, o galês Jamie Donaldson liderava a competição com 12 pancadas abaixo do par do campo e ainda três buracos por fazer, detendo uma pancada de avanço para um duo formado pelo inglês James Morrison e o norte-americano Johannes Veerman, que estão com 11 pancadas abaixo do par do campo, tendo ambos completado a segunda volta.