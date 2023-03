Ricardo Santos é o único português a passar cut em torneio no Quénia

Ricardo Santos totalizou 72 pancadas, uma acima do Par do campo

Ricardo Santos passou o cut no torneio de golfe Magical Kenya Open, prova do DP World Tour que decorre em Nairobi, com o português a fechar o segundo dia no grupo dos 64.ºs.

No campo Muthaiga, na capital queniana, Ricardo Santos desceu 33 lugares, ainda assim a conseguir manter-se no grupo dos que prosseguem no torneio para as jornadas de sábado e domingo, ao contrário de Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia, que foram eliminados.

Ricardo Santos totalizou 72 pancadas, uma acima do Par do campo, com um cartão em que foram registados quatro birdies (uma abaixo do par do buraco), três bogeys (uma acima) e um duplo-bogey (duas acima).

Pedro Figueiredo fechou o torneio no grupo dos 117.ºs e Ricardo Melo Gouveia no dos 131.ºs, a cinco e sete pancadas do cut, respetivamente.

A prova é comandada pelo espanhol Nacho Elvira, com um total de 132 pancadas, 10 abaixo do Par para os dois dias.