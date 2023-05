Ricardo Santos é o português mais bem classificado no Open KLM

Ricardo Melo Gouveia registou dois birdies e cinco bogeys e Pedro Figueiredo teve somente um birdie, com três bogeys e ainda dois bogeys duplos.

Ricardo Santos, no grupo dos 44.ºs posicionados, é o português mais bem classificado no final do primeiro dia de competição do Open KLM de golfe, em Cromvoirt, nos Países Baixos.

Com 71 pancadas no total do percurso, uma abaixo do par do campo, Santos entregou um cartão em que se registam três birdies (uma abaixo, no buraco) e dois 'bogeys' (uma acima).

A passagem do cut é uma perspetiva realista para Ricardo Santos, mas não tanto para os outros lusos, Ricardo Melo Gouveia, que segue em 120.º, com 75 pancadas, três acima do par, e Pedro Figueiredo, 149.º, com 78 pancadas, seis acima.

A prova de Cromvoirt, que decorre até domingo e pontua para o DP Worl Tour da modalidade, é amplamente dominada pelo espanhol Jorge Campillo, com 63 pancadas, nove abaixo do par e três a menos que os mais diretos perseguidores.