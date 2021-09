Ricardo Santos desafinado no Wentworth Golf Club: "Perdi a confiança e torna-se uma bola de neve"

Ao contrário do algarvio, o indiano Kiradech Aphibarnrat e o sul-africano Christiaan Bezuidenhout protagonizaram uma estreia de alto nível

O golfista português Ricardo Santos estreou-se hoje no BMW PGA Championship com uma exibição desafinada na primeira volta ao percurso Par 72 do Wentworth Golf Club, em Inglaterra.

O profissional algarvio ficou no "green" do buraco 16 quando a ronda foi suspensa, devido à falta de luz natural, mas antes de arrumar os tacos perdeu cinco pancadas para o campo, após anotar "bogey" (uma acima) nos buracos 1, 3, 4, 6, 9, 10 e 13 e apenas dois "birdies" (uma abaixo) no 8 e 12.

"Não ando a jogar bem. Comecei por falhar "putts" curtos, depois perdi a confiança e torna-se uma bola de neve. Hoje, só tive uma saída má, mas falhei no "shot" ao "green" e nos "putts"", explicou o jogador português, 184.º colocado na Corrida para o Dubai, em declarações à Lusa.

Ricardo Santos, de 39 anos, está provisoriamente no 131.º lugar do "leaderboard" e volta sexta-feira, às 09:00, ao Wentworth Golf Club para terminar os 18 buracos inaugurais, antes de disputar a segunda ronda e tentar passar o "cut", que apura os 65 melhores jogadores e empatados para as últimas duas voltas.

Ao contrário do algarvio, o indiano Kiradech Aphibarnrat e o sul-africano Christiaan Bezuidenhout protagonizaram uma estreia de alto nível e repartiram a liderança do BMW PGA Championship, ambos com 64 pancadas (-8), uma de vantagem sobre o australiano Adam Scott, segundo classificado.