Ricardo Santos com melhor arranque entre portugueses no Open de França

O golfista Ricardo Santos teve o melhor desempenho entre os três portugueses que competem no Open de França, terminando o primeiro dia no 36.º lugar, com uma pancada abaixo do par.

Santos completou a primeira volta do percurso com 70 pancadas, registando três birdies (uma pancada abaixo do par) e dois bogeys (uma acima), enquanto os outros dois lusos, Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia, fecharam ambos o dia com 74 pancadas, três acima do par.

No campo parisiense, Figueiredo fez três birdies, quatro bogeys e um duplo bogey (duas acima), ao passo que o compatriota Melo Gouveia entregou um cartão com um birdie, dois bogeys e um duplo bogey, seguindo ambos no grupo dos 119.º classificados.

O Cazoo Open de França, que decorre até domingo no Le Golf National, é liderado pelo dinamarquês Rasmus Hojgaard, com 62 shots, nove abaixo do par.