Ricardo Santos cai 21 lugares no Soudal Open

Golfista português teve um sábado para esquecer na Bélgica

Ricardo Santos desceu este sábado do quarto posto para o 25.º do Soudal Open em golfe, depois de uma terceira volta em que marcou cinco bogeys, e fechou com 74 pancadas, o pior registo do dia.

Em Antuérpia, na Bélgica, Ricardo Santos fechou a volta com três pancadas acima do par do campo, entregando um cartão com dois birdies (uma abaixo) e cinco bogeys (uma acima).

A complicada volta, que ditou uma descida de 21 lugares na classificação geral, contrasta com a de sexta-feira, na qual o golfista algarvio marcou 66 pancadas (cinco abaixo do par) e subiu do lugar 26 para o quarto da classificação.

O neozelandês Ryan Fox lidera o torneio, com um agregado de 202 pancadas, menos uma do que o inglês Sam Horsfield, que é segundo, com 203.

