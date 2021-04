Ricardo Santos ascende ao "top 25" no Open da Áustria em golfe

O golfista português Ricardo Santos ascendeu este sábado ao "top 25" do Open da Áustria, que termina no domingo, no Diamond Country Club, nos arredores de Viena, ao registar um agregado de 215 pancadas, uma abaixo do Par 72.

O profissional algarvio, de 38 anos, completou a terceira volta com 71 "shots" (-1), depois das 75 pancadas inaugurais (+3) e as 69 pancadas (-3) na segunda jornada, e subiu seis posições na classificação, cuja liderança é repartida entre o espanhol Alejandro Cañizares e o alemão Martin Kymer, bicampeão do "Grand Slam", ambos com um total de 207 "shots" (-9).

"Hoje até joguei melhor, embora o resultado tenha sido pior do que ontem [sexta-feira], mas senti-me mais confortável. Tivemos o árbitro atrás de nós desde o buraco 4 até ao 15, por jogo lento do meu parceiro, e, talvez isso, me tenha afetado um pouco, sobretudo nos segundos nove buracos", contou, em declarações à Lusa, referindo-se ao irlandês Paul Dunne.

Apesar de ter assinado cinco "birdies" (nos buracos 1, 4, 7, 15 e 18), dois "bogeys" (10 e 14) e um "double bogey" (16), Ricardo Santos assegura só ter cometido um erro.

"Foi no buraco 16, onde fui infeliz. Falhei o "drive" ligeiramente à direita, fui para o "bunker" e a bola ficou perto do "lip". Depois fiquei com o terceiro "shot" longe para o "green" e fui à água. Esse "tee shot" foi, de facto, o menos bom na volta de hoje", frisou.

Depois de passar o "cut" em todos os quatro torneios do European Tour disputados este ano, o golfista natural de Faro parte no domingo para a última ronda com a possibilidade de alcançar a melhor classificação da temporada no Open da Áustria, dotado de um milhão de euros em prémios monetários e dois mil pontos na Corrida para o Dubai.