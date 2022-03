Ricardo Santos ascende ao top 20 no Catar Masters em golfe

Ao fim da terceira volta, o espanhol Pablo Larrazábal perdeu a liderança

O profissional português Ricardo Santos ascendeu, ao final da terceira volta, ao top 20 do Catar Masters, torneio do DP World Tour, que está a decorrer no traçado de Par 72 do Doha Golf Club.

O único representante nacional a disputar, esta semana, a prova do Circuito Europeu entregou um terceiro cartão com 70 pancadas, duas abaixo do Par, graças a cinco "birdies" (uma abaixo) nos buracos 2, 7, 8, 11 e 16 face a três bogeys (uma acima) no 4, 13 e 15, subindo à 19.ª posição do leaderboard.

Leia também Vídeos Quaresma brilha em jogo de lendas: veja o golaço de trivela do extremo Extremo do V. Guimarães participou no jogo de lendas organizado por Luís Figo, em Glasgow, e não tardou a deixar marca, com um golo de belo efeito. De trivela, pois claro... Ora espreite.

"Fiz uma boa volta. Hoje, estava muito difícil, pois estava vento muito forte e amanhã [domingo] ainda vai ser pior, segundo as previsões. Tudo o que for Par ou melhor será mesmo um bom resultado", antevê o algarvio, em declarações à agência Lusa.

Ricardo Santos, de 39 anos, vai partir no domingo para a derradeira volta, na companhia do italiano Andrea Pavan, com um agregado de 213 "shots" (75+68+70), três abaixo do Par, e à distância mínima do grupo dos oito jogadores que partilham o 11.º lugar.

Ao fim da terceira volta, o espanhol Pablo Larrazábal perdeu a liderança do Qatar Masters, assumida hoje pelo inglês Matthew Jordan e o polaco Adrian Meronk, ambos com um total de 208 "shots", oito abaixo do Par, menos uma que o finlandês Kalle Samooja, no terceiro lugar isolado.