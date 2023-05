Ricardo Melo Gouveia termina UAE Challenge no 37.º lugar

O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo no 37.º lugar o UAE Challenge, prova do Challenge Tour de golfe, com um agregado de 286 pancadas, mais 12 do que o vencedor, o alemão Maximilian Rottluff.

Hoje, Melo Gouveia, que terminou o torneio empatado com outros cinco golfistas, fez a pior das quatro voltas da prova, terminando com 73 pancadas, depois de ter marcado 70, 72 e 71, na primeira, segunda e terceira voltas, respetivamente.

O português, que na semana passada venceu o Abu Dhabi Challenge, arrecadou um prémio monetário de 1.712,10 euros.

No topo da classificação, atrás do alemão, Rottluff, que concluiu com 274 pancadas (14 abaixo do par), terminou o francês Ugo Coussaud (275), que foi segundo, imediatamente à frente do escocês Craig Howie e do neerlandês Lars Van Meijel (276), que ficaram empatados na terceira posição.