Ricardo Melo Gouveia termina no 42.ª lugar no Le Vaudreuil Golf Challenge

Ricardo Melo Gouveia terminou no grupo dos classificados em 42.º lugar no Le Vaudreuil Golf Challenge.

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo no grupo dos classificados em 42.º lugar no Le Vaudreuil Golf Challenge, torneio do Challenge Tour, que decorreu no Par 71 do Golf PGA France du Vaudreuil, em França.

O profissional, natural de Lisboa, concluiu a quarta e última volta com 69 pancadas, três abaixo do Par do campo, naquela que foi a sua melhor exibição ao longo dos quatro dias, depois de registar três "birdies" (uma abaixo do Par), nos buracos 11, 12 e 18, um "eagle" (duas abaixo), no 8, um "bogey" (uma acima), no 6, e um "duplo bogey" (duas acima), no 15.

"Hoje, estive melhor no jogo comprido e, com isso, consegui criar mais oportunidades para "birdie". Ainda houve um ou outro "putt" falhado, que podiam ter feito a diferença, e o "duplo bogey", na sequência de um mau "tee shot" também não ajudou. Ainda assim, estou satisfeito por terminar com a melhor volta nos quatro dias", afirmou Melo Gouveia, em declarações à Lusa.

Com um agregado de 284 "shots" (72+71+72+69), Par do campo, o jogador português subiu 11 lugares na classificação, despedindo-se no 42.º posto, empatado com o alemão Alexander Knappe, mas desceu três posições na "Road to Maiorca", figurando agora no 35.º lugar.

A vitória no Le Vaudreuil Golf Challenge coube ao também germânico Marcel Siem, que totalizou 269 pancadas (71+62+69+67), 15 abaixo do Par, e deixou o chileno Hugo Leon à distância mínima no segundo lugar.