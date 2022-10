Ricardo Melo Gouveia termina Masters da Andaluzia de golfe no 19.º lugar

O Masters da Andaluzia foi vencido pelo espanhol Adrian Otaegui, que terminou com um agregado de 265 golpes, 19 abaixo do par do campo, e com seis de vantagem sobre o segundo posicionado, o sueco Joakim Lagergren, tendo este domingo efetuado 68.

O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo em 19.º lugar no Masters da Andaluzia, vencido pelo espanhol Adrian Otaegui, a terceira melhor classificação alcançada este ano no mais importante circuito europeu de golfe.

Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão no quarto e último dia de competição com 70 pancadas, uma abaixo do par do campo, em consequência de quatro birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e três bogeys (uma abaixo), terminando com um total de 283, uma abaixo do par.

O golfista português, de 31 anos, obteve a terceira melhor classificação do ano no campo do Real Club Valderrama, em Sotogrande, depois do sétimo lugar alcançado no Open dos Países Baixos e do oitavo no Campeonato Barbasol, nos Estados Unidos.

Ricardo Melo Gouveia poderia estar a festejar o terceiro resultado em 2022 dentro dos 10 primeiros classificados, mas as sete pancadas que necessitou na sexta-feira para concluir o buraco número nove, um par quatro, deitou por terra essa possibilidade.

