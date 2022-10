Ricardo Melo Gouveia sobe ao 22.º lugar no Masters da Andaluzia

O português Ricardo Melo Gouveia subiu, este sábado, ao grupo dos golfistas classificados em 22.º lugar no Masters da Andaluzia, torneio espanhol do mais importante circuito europeu, que é liderado pelo espanhol Adrian Otaegui.

Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com 70 pancadas, uma abaixo do par do campo do Real Club Valderrama, em Sotogrande, em consequência de dois birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e um bogey (uma acima).

O golfista português, de 31 anos, totaliza 213 golpes, igualando o par do campo nos três dias de competição, e poderia estar a fechar o top-10 caso não tivesse necessitado na sexta-feira de sete tentativas para concluir o buraco número nove, mais três relativamente ao par.

Ricardo Melo Gouveia perdeu também naquele dia a companhia do compatriota Ricardo Santos, que falhou o cut, classificação a partir da qual os praticantes se qualificam para os dois últimos dias de competição, com um agregado de 147 pancadas.

O Masters da Andaluzia é liderado por Otaegui, que partiu para a terceira volta em igualdade com o compatriota Angel Hidalgo e o neozelandês Min Woo Lee, mas hoje conseguiu isolar-se no topo da classificação, ao efetuar 64 pancadas, sete abaixo do par, para um total de 197.