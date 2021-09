Ricardo Melo Gouveia perde terreno no British Challenge em golfe

Não foi tão feliz como nos primeiros 36 buracos e entregou um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do Par.

O golfista português Ricardo Melo Gouveia perdeu hoje algum terreno na luta pelo troféu do British Challenge, que está a decorrer no percurso Par 72 do The Belfry, em Inglaterra, caindo para o grupo dos quintos classificados.

O número dois do ranking do Challenge Tour partiu na terceira posição para a penúltima volta, mas hoje não foi tão feliz como nos primeiros 36 buracos e entregou um cartão com 70 pancadas, duas abaixo do Par.

Depois de completar o "front nine" com duas acima, na sequência de três "birdies" (uma abaixo), nos buracos 1, 6 e 7, outros tantos "bogeys" (uma acima), nos buracos 4, 5 e 8, e um "duplo bogey" (duas acima), no 2, Melo Gouveia recuperou bem com quatro "birdies" no "back nine", nos "greens" do 10, 12, 17 e 18.

Com um total de 204 pancadas (68+66+70), o profissional lisboeta, de 30 anos, desceu ao grupo dos quintos colocados e vai sair para a última volta a seis "shots" do líder, o sul-africano Oliver Bekker (68+68+62), que detém uma vantagem de duas pancadas sobre o chileno e segundo colocado Hugo Leon.

Ricardo Melo Gouveia venceu recentemente dois torneios consecutivos do Challenge Tour, o Italian Challenge e o Made in Esbjerg Challenge, e procura o terceiro título da temporada, por forma a oficializar definitivamente a subida ao European Tour.