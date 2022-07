Ricardo Melo Gouveia passa o cut no Open irlandês de golfe

Mais atrasado na tabela, Ricardo Santos, foi apenas 120.º após o percurso dos dois dias e falha o cut

Ricardo Melo Gouveia fez esta sexta-feira o par do campo no Open irlandês de golfe, para concluir o segundo dia em 47.º e assim assegurar a passagem do cut e continuar em prova sábado.

Com um percurso um pouco menos bom do que na véspera, em que terminou com três abaixo do par, Ricardo Melo Gouveia desceu dez lugares e fecha o dia com 141 pancadas, com dois birdies (uma abaixo do par) e dois bogeys (uma acima)

Hoje, teve dois birdies e quatro bogeys e fecha o Horizon Irish Open, que decorre em County Kilkenny, com 147 pancadas.

A competição é liderada pelo espanhol Jorge Campillo, com 133 pancadas, 11 abaixo do par.