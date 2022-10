Ricardo Melo Gouveia passa cut no Andalucía Masters em golfe

Na frente do torneio pontuável para o European Tour encontra-se um trio de jogadores formado pelos espanhóis Adrian Otaegui e Angel Hidalgo e pelo neozelandês Min Woo Lee, todos com 133 pancadas.

O jogador português Ricardo Melo Gouveia sentiu algumas dificuldades, tendo terminado a segunda volta do Andalucía Masters em golfe no grupo dos 30 primeiros, ao efetuar 74 pancadas (três acima do par do campo).

Depois de na quinta-feira ter terminado nos 13 primeiros, com 69 pancadas (duas abaixo), Melo Gouveia sentiu mais dificuldades, a exemplo de vários jogadores, acabando por fazer três pancadas acima do par, principalmente por ter esbarrado no buraco 9.

Num buraco par quatro, Melo Gouveia acabou por fazer mais três pancadas (sete), o que lhe estragou o dia, no qual somou ainda dois birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois bogeys (uma acima).

Apesar de uma volta menos boa, o jogador luso vai poder disputar as duas últimas voltas no fim de semana, ao contrário de Ricardo Santos, que, apesar de ter efetuado uma volta melhor do que na quinta-feira, ficou a duas pancadas de passar o cut.

Ricardo Santos, que na primeira volta fez 76 pancadas (mais cinco), efetuou hoje o par do campo (71), ficando somente a duas pancadas do cut fixado nas 145.

Na frente do torneio pontuável para o European Tour encontra-se um trio de jogadores formado pelos espanhóis Adrian Otaegui e Angel Hidalgo e pelo neozelandês Min Woo Lee, todos com 133 pancadas.