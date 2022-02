Ricardo Melo Gouveia falha o cut do torneio Ras Al Khaimah Classic

Redação com Lusa

Português, que esteve na vice-liderança da prova, completou 18 buracos com 78 pancadas, seis acima do Par, e caiu para o 89.º lugar do leaderboard

O golfista Ricardo Melo Gouveia, vice-líder ao final da volta inaugural do Ras Al Khaimah Classic, viveu, esta sexta-feira, uma jornada desacertada e falhou o cut do torneio do DP World Tour, assim como o compatriota Ricardo Santos.

Melo Gouveia, de 30 anos, havia chegado a comandar a prova no Al Hamra Golf Club, antes de terminar em segundo, mas completou, esta sexta-feira, os 18 buracos com 78 pancadas, seis acima do Par, e caiu para o 89.º lugar do leaderboard, partilhado também por Santos.

Depois dos 65 shots iniciais, o profissional da Quinta do Lago assinou na segunda ronda dois "duplo-bogeys" (duas acima) nos buracos 1 e 12, cinco bogeys (uma acima) no 4, 10, 11, 15 e 17 e três "birdies" (uma abaixo) no 3, 7 e 14, totalizando 143 pancadas (-1) e falhando o cut por duas.

Já o jogador algarvio, de 39 anos, hoje melhorou a sua exibição, ao juntar ao primeiro cartão com 72 pancadas um segundo com 71, mas não foi o suficiente para integrar o lote dos 76 jogadores apurados para os derradeiros 36 buracos.

"Não meti alguns 'putts' entre o buraco 1 e o 9, que era o meu 'back nine', e isso fez a diferença. Joguei muito melhor hoje, mas não consegui fazer um resultado baixo", lamentou à Lusa o profissional do Guardian Bom Sucesso Golf.

O neozelandês Ryan Fox, por sua vez, conseguiu segurar o comando do Ras Al Khaimah Classic com um agregado de 132 pancadas (63+69), 12 abaixo, e manteve os dois "shots" de vantagem para o segundo lugar, desta vez partilhado por seis jogadores.