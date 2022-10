Ricardo Melo Gouveia falha cut no Alfred Dunhill Links Championship de golfe

O golfista português, que até fez um eagle (duas pancadas abaixo do par) no percurso deste sábado, no Kingsbarns Golf Links, termina em 75.º, após 70 pancadas no terceiro dia, totalizando 217, com o cut fechado a 215.

Ricardo Melo Gouveia falhou este sábado por duas pancadas o cut do Alfred Dunhill Links Championship de golfe, a decorrer em Carnoustie, na Escócia, e já não estará em competição no domingo, para o percurso final.

No cartão que entregou este sábado, o golfista luso teve, além do eagle, quatro birdies (uma abaixo) e outros tantos bogeys (uma acima).

O torneio continua com o inglês Richard Mansell folgadamente na liderança, com 201 pancadas (15 abaixo do par). A quatro pancadas estão o sueco Alex Noren, o neozelandês Ryan Fox e o inglês Daniel Gavins.