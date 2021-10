Ricardo Melo Gouveia em sentido ascendente no Emporda Challenge em golfe

O inglês Andrew Wilson e o francês Julien Brun conseguiram, por sua vez, manter-se na liderança do torneio.

O golfista português Ricardo Melo Gouveia ascendeu este sábado, com uma boa exibição, ao 26.º lugar do Emporda Challenge, torneio do Challenge Tour, que termina domingo no Emporda Golf (Par 71), em Girona, Espanha.

Depois de passar o cut à tangente, com três abaixo do Par, Melo Gouveia entregou um terceiro cartão com 67 pancadas, quatro abaixo, após assinar seis birdies (uma abaixo) nos buracos 4, 5, 7, 11, 13 e 17 e um duplo bogey (duas abaixo) no green do 8.

Com um agregado de 206 pancadas (71+68+67), sete abaixo do Par, o número dois da Corrida para Maiorca, o ranking do Challenge Tour, deixou o 44.º posto para figurar entre os jogadores que partilham a 26.ª posição do leaderboard, a três shots do top-10.

O inglês Andrew Wilson e o francês Julien Brun conseguiram, por sua vez, manter-se na liderança do torneio espanhol, dotado de 200 mil euros em prémios monetários, ao contabilizarem ao final da penúltima volta 197 pancadas, 16 abaixo do Par do campo.