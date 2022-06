Ricardo Melo Gouveia em 37.º no Open irlandês de golfe

Mais atrasado na tabela está Ricardo Santos, apenas 115.º após o percurso inicial.

Ricardo Melo Gouveia segue em 37.º lugar no Open irlandês de golfe, depois de ter registado um eagle. no primeiro dia de provas da competição do circuito europeu da modalidade.

Mais atrasado na tabela está Ricardo Santos, apenas 115.º após o percurso inicial.

Com um eagle (duas pancadas abaixo do par) no 17.º buraco, Ricardo Melo Gouveia relançou-se na competição, após um bogey (uma acima) no buraco anterior. Antes, tinha já dois birdies (uma abaixo), tendo terminado a volta inaugural ao percurso com 69 shots, três abaixo do par.

Menos bem está Ricardo Santos, que fechou o dia com 73 pancadas, uma acima do par, com quatro bogeys (uma acima) a anularem os três 'birdies' que conseguiu fazer.

O Horizon Irish Open, que decorre em County Kilkenny, é provisoriamente liderado pelo neozelandês Ryan Fox, com 64 shots, oito abaixo do par.