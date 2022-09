Ricardo Melo Gouveia desce para 90.º no Alfred Dunhill Links Championship

O torneio é liderado pelo inglês Richard Mansell, com um total de 134 pancadas, 10 pancadas abaixo do par, contra oito abaixo do sueco Alex Noren, segundo colocado.

Ricardo Melo Gouveia desceu esta sexta-feira para o 90.º lugar no Alfred Dunhill Links Championship, a decorrer em Carnoustie, na Escócia, que só terá o cut concretizado após a ronda de sábado.

Depois de ter feito 70 pancadas, duas abaixo do par do campo, na quinta-feira, hoje esteve bastante pior, com 77, cinco acima, caindo 12 posições, com total de 147, três acima, que o deixam a três pancadas do cut projetado.

O primeiro percurso foi o do Old Course St Andrews, esta sexta-feira esteve no Championship Course Carnoustie e no sábado jogará no Kingsbarns Golf Links.

O português entregou um cartão com quatro birdies (uma pancada abaixo do par), contra cinco bogeys (uma acima) e dois duplos bogeys (duas acima).

O torneio é liderado pelo inglês Richard Mansell, com um total de 134 pancadas, 10 pancadas abaixo do par, contra oito abaixo do sueco Alex Noren, segundo colocado.