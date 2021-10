Ricardo Melo Gouveia desce de rendimento na despedida do Emporda Challenge

O francês Julien Brun conquistou o seu segundo título do Challenge Tour esta temporada no Emporda Challenge.

O golfista português Ricardo Melo Gouveia desceu hoje de rendimento na quarta volta do Emporda Challenge e terminou no 47.º lugar no traçado Par 71 do Emporda Golf, em Girona, Espanha.

Depois de três rondas sem perder qualquer pancada para o campo, o número dois da "Corrida para Maiorca", o "ranking" do Challenge Tour, completou a derradeira volta com um 'shot' acima (72), após assinar cinco "birdies" (uma abaixo) nos buracos 2, 3, 10, 12 e 16, quatro "bogeys" (uma acima) no 5, 6, 13 e 18 e um "duplo bogey" (duas acima) no 11.

Com um total de 278 pancadas (71+68+67+72), seis abaixo do Par, Melo Gouveia partilhou a 47.ª posição do "leaderboard" com mais três jogadores.

O francês Julien Brun, depois de partir para a última volta empatado com o inglês Andrew Wilson, manteve-se sólido e, graças a um último "score" de 69 "shots" totalizou 266 pancadas (-18), e conquistou o seu segundo título do Challenge Tour esta temporada no Emporda Challenge.