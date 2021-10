Ricardo Melo Gouveia conquista mais um top-15 no Challenge da Suíça

Português despediu-se do torneio realizado em solo francês dotado de 200 mil euros em prémios monetários ao realizar uma última volta em 68 pancadas

O golfista Ricardo Melo Gouveia conquistou, este domingo, mais um top-15, o oitavo da temporada, no Challenge da Suíça, torneio do Challenge Tour que decorreu no Golf Saint Apollinaire, em França.

Segundo na "Corrida para Maiorca", o profissional da Quinta do Lago despediu-se do torneio dotado de 200 mil euros em prémios monetários ao realizar a última volta em 68 pancadas, quatro abaixo do par, após assinar seis "birdies" (uma abaixo) nos buracos 2, 5, 9, 11, 13 e 14 e dois "bogeys" (uma acima) no 12 e 18.

Com um agregado de 271 pancadas (70+67+66+68), 17 abaixo do par, Melo Gouveia partilhou com mais três jogadores a 15.ª posição do, uma classificação que já atingiu, esta época, em oito ocasiões.

Entre as quais, duas vitórias, no Italian Challenge e no Made in Esbjerg Challenge, dois terceiros lugares, no Dormy Open e no British Challenge, e outros tantos quartos lugares, no Sydbank Esbejerg Challenge e no Open de Portugal, há uma semana.

O Challenge da Suíça foi vencido pelo dinamarquês Marcus Helligkilde, terceiro classificado na "Corrida para Maiorca", com um total de 263 pancadas (65+67+62+69), 25 abaixo do par do Golf Saint Apollinaire, e a vantagem mínima sobre o compatriota Nicolai Kristensen e o inglês Jonathan Thomson, que terminaram no segundo posto.