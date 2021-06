Ricardo Melo Gouveia alcança sexto lugar no Challenge de Cádis

Com um total de 278 pancadas (71+70+67+70), dez abaixo, Ricardo Melo Gouveia alcançou o seu segundo melhor resultado da temporada, após o terceiro lugar conquistado no Dormy Open, no final de maio, na Suécia.

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo no sexto lugar, empatado, o Challenge de Cádis, torneio do Challenge Tour, que se realizou no Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, onde Tomás Gouveia foi 66.º classificado.

O profissional de Lisboa havia partido da sexta posição para a quarta volta e, ao fechar a sua exibição com 70 pancadas, duas abaixo do Par do campo espanhol, manteve-se no top-10, após registar bogey (uma acima) nos buracos 1, 5, 9 e 14, birdie (uma abaixo) no 4, 11, 15 e 17 e um egale (duas abaixo) no 13.

Com um total de 278 pancadas (71+70+67+70), dez abaixo, Ricardo Melo Gouveia alcançou o seu segundo melhor resultado da temporada, após o terceiro lugar conquistado no Dormy Open, no final de maio, na Suécia.

"Estou muito satisfeito com o sexto lugar, especialmente porque hoje não me senti a jogar ao meu melhor nível. Falhei um bocadinho em todos as áreas do jogo", confessou o profissional português, de 29 anos, e 25.º colocado no ranking do Challenge Tour.

Já o seu irmão Tomás Gouveia despediu-se do Challenge de Cádis entre os três golfistas que partilharam a 66.ª posição do leaderboard, com um agregado de 291 shots (74+70+74+73), três acima, numa competição ganha pelo jovem belga Kristof Ulenaers, de 22 anos, ao contabilizar 269 shots (-19).