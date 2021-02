Ricardo Brancal estreia-se nos Mundiais de esqui alpino no 60.º lugar

Redação com Lusa

Esta sexta-feira, está marcada a final de slalom gigante, em que Portugal pode participar com um atleta

Ricardo Brancal terminou a prova de slalom gigante nos Mundiais de esqui alpino no 60.º lugar, entre 113 atletas, enquanto Baptiste Aranjo saiu de pista na primeira manga e não terminou.

Em Cortina D'Ampezzo, em Itália, o esquiador covilhanense, de 24 anos, terminou as duas mangas a 2.28,64 minutos do vencedor, o canadiano James Crawford.

Vanina Guerillot, lesionada, não competiu em slalom gigante nos campeonatos do mundo que decorrem em Cortina D`Ampezzo, Itália, mas os responsáveis da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) contam com a participação da esquiadora lusa na prova de slalom.

Para sexta-feira, está marcada a final de slalom gigante, em que Portugal pode participar com um atleta, tendo em conta os pontos da Federação Internacional de Esqui (FIS), e os dirigentes da FDIP decidem durante a tarde qual dos dois esquiadores portugueses estará na final.

A escolha vai ser feita em função do que for "melhor para a equipa", explica, em declarações à agência Lusa, o presidente da FDIP, Pedro Farromba.

Baptiste Aranjo é o melhor classificado no ranking, com menos pontos FIS, necessários para a qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno.

Pedro Farromba manifestou-se satisfeito com a prestação de Ricardo Brancal, tendo em conta as condições da pista e as dificuldades sentidas pelos atletas na prova, que apenas 78 dos 113 esquiadores concluíram.

"Estamos muito satisfeitos com a nossa participação. O Ricardo é melhor no slalom, a pista estava muito gelada, o que não ajudou, e ele saiu com um dorsal muito alto", sublinhou o presidente da FDIP. "Estamos muito otimistas para os próximos dias", acrescentou Pedro Farromba, à Lusa.

O dirigente informa que Vanina Guerillot "está com problemas nas costas, em dois discos da coluna, e hoje, no aquecimento, ressentiu-se".

"Achámos mais prudente que hoje continue com o fisioterapeuta e faça a prova de slalom, em que é melhor, para conseguirmos pontuar melhor", pormenorizou o presidente da federação.

Portugal participa com três atletas nos Mundiais de esqui alpino, que decorrem até dia 21. Vanina Guerillot e Ricardo Brancal repetem a participação de Are'2019, na Suécia, enquanto Baptiste Aranjo se estreou na competição.

Os esquiadores lusos entraram hoje em prova e competem nas disciplinas de slalom e slalom gigante.

Na sexta-feira, realizam-se as qualificações no slalom feminino e a final de slalom gigante masculino.