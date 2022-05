Ricardo Batista e Tiago Fonseca na final A de elite dos Europeus de triatlo sprint

Na prova de juniores masculinos, Gustavo do Canto não conseguiu o apuramento direto para a final A, reservado aos nove primeiros classificados, mas foi um dos três atletas repescados, ao terminar na 10.ª posição da terceira meia-final, com o tempo de 25.00 minutos

Os triatletas portugueses Ricardo Batista, que defende o título de sub-23, e Tiago Fonseca qualificaram-se hoje para a final A da prova de elite e sub-23 dos Europeus de sprint, que se realizam em Olsztyn, na Polónia.

Ricardo Batista, que se sagrou campeão europeu no ano passado, em Kitzbühel, na Áustria, venceu a primeira meia-final e obteve o melhor tempo absoluto, com 23.29 minutos, depois de gastar 3.35 no segmento de natação (300 metros), 12.07 no de ciclismo (7,98 quilómetros), 6.07 no de corrida (dois quilómetros) e o restante nas transições.

Na terceira e última meia-final, Tiago Fonseca, também a competir em ambas as categorias (elite e sub-23), obteve o sexto melhor registo e vai igualmente disputar a final A de sábado, tendo completado a prova em 24.12 minutos, divididos em 3.44 (natação), 12.45 (ciclismo) e 6.01 (corrida).

João Nuno Batista foi 18.º posicionado na primeira meia-final, ao terminar a prova em 26.06 minutos, e teve de contentar-se com a final B, ao contrário de Matilde Santos, em juniores femininos, que se apurou para a final A ao terminar em quarto lugar na sua série, com o tempo de 26.59.