Revenda de bilhetes para Mundial de râguebi disponibilizada em janeiro

Uma plataforma de revenda de bilhetes para o Mundial de râguebi França'2023 vai ser disponibilizada em janeiro para compra e venda de ingressos para a competição, anunciou esta quinta-feira a World Rugby (WR).

Em comunicado, o organismo que superintende a modalidade informou que a plataforma será disponibilizada a partir de 24 de janeiro, para todos os adeptos que pretendam adquirir bilhetes, enquanto os vendedores poderão começar a disponibilizar os seus ingressos duas semanas antes.

A plataforma de revenda de bilhetes é a única forma disponível para adquirir ingressos para os jogos da seleção portuguesa no França'2023, segundo uma resposta enviada pela WR à agência Lusa, em novembro, após a qualificação de Portugal no torneio final de repescagem, no Dubai.

A disponibilização de ingressos para os jogos dos "lobos" fica, no entanto, condicionada à oferta disponibilizada por adeptos que tenham adquirido bilhetes para estes encontros em fases de venda anteriores e já não pretendam assistir aos encontros.

Cada pessoa poderá adquirir um máximo de seis bilhetes para jogos do Campeonato do Mundo, através da plataforma de revenda, onde as entradas serão vendidas ao preço de tabela estipulado pela WR, acrescido de uma taxa de 10% para suportar os custos de transferência dos ingressos.

Os preços dos bilhetes para os jogos de Portugal variam entre os 10 e os 116 euros, consoante o encontro e a categoria do ingresso.

Para o jogo com a Geórgia, em 23 de setembro, os bilhetes serão vendidos a 10 euros (categoria 4), 20 euros (categoria 3), 32 euros (categoria 2) e 52 euros (categoria 1).

O custo dos ingressos para o encontro com as Ilhas Fiji será de 20, 36, 56 e 96 euros, para as categorias 4, 3, 2 e 1, respetivamente

Para os jogos com País de Gales (16 de setembro), Austrália (um de outubro), os bilhetes têm um custo de 28, 48, 72 e 116 euros.

A seleção portuguesa vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de oito de setembro a 28 de outubro.