Portuguesa caiu nos quartos de final do torneio de ténis de mesa dos Jogos Europeus

A portuguesa Fu Yu considerou hoje que a forma como perdeu o primeiro set diante da monegasca Xiaoxin Yang ditou a sua eliminação nos quartos de final do torneio de ténis de mesa dos Jogos Europeus.

"O primeiro set foi bem importante. Se ganhasse, talvez o resultado fosse diferente. Estive mal em uma ou duas bolas e paguei por isso", lamentou, em declarações à Lusa.

Frente à monegasca Xiaoxin Yang, 18.ª do ranking mundial, Fu Yu, 29.ª da mesma hierarquia, perdeu por 4-0, pelos parciais de 12-10, 11-4, 11-7 e 11-2, e ficou afastada da luta pela revalidação do ouro alcançado em Minsk2019.

No primeiro parcial, Fu Yu chegou a liderar por 8-6 e 10-9, porém não esteve bem na resposta ao serviço da adversária nos pontos finais, enviando várias bolas à rede, acabando assim derrotada por 12-10.

"Depois de perder, não me senti focada. Estava a jogar o segundo set a pensar ainda no primeiro. Não estive 100% concentrada", admitiu.

A atleta de 44 anos até conhece muito bem a rival, de 35, pois jogam no mesmo clube polaco, sendo que nos treinos de conjunto "as vitórias vão sendo alternadas".

"Revalidar a medalha de ouro era um sonho, mas agora já estou bem acordada", lamentou, no único sorriso que exibiu após ser afastada.

Nas quatro provas de singulares, resta agora Marcos Freitas, 60.º do mundo, que horas antes afastou o terceiro jogador neste torneio com melhor ranking, o esloveno Darko Jorgic, 14.º, por 4-2, pelos parciais de 11-9, 11-7, 11-9, 8-11, 11-13 e 11-4.

Na meia-final, vai encontrar o jovem prodígio francês Alexis Lebrun (18.º), de somente 19 anos, e que afastou o campeão da Europa, nono do mundo e primeiro cabeça de série, o alemão Dang Qiu.

Além do ouro de Fu Yu em Minsk2019, Portugal tem ainda um ouro e um bronze por equipas masculinas, respetivamente em Baku2015 e na Bielorrússia.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois 'metais' já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.