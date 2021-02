Retira-se um craque do râguebi: eleito por três vezes o melhor do mundo

Antigo bicampeão mundial Dan Carter anuncia retirada do râguebi profissional.

O antigo médio de abertura da seleção da Nova Zelândia Dan Carter anunciou este sábado, aos 38 anos, a retirada do râguebi profissional, modalidade na qual foi bicampeão mundial (2011 e 2015) e três vezes eleito melhor jogador do planeta.

"Retiro-me hoje oficialmente do râguebi profissional. Um desporto que pratiquei durante 32 anos e que me ajudou a tornar-me na pessoa que sou. Não sei como agradecer a todos os que desempenharam um papel no meu percurso, em particular aos adeptos. O râguebi fará sempre parte da minha vida. Obrigado", escreveu o antigo número 10 dos All Blacks nas redes sociais.

Carter teve duas passagens pelo râguebi europeu, ambas no Top 14, de França. Primeiro no Perpignan, em 2008/09, a segunda entre 2015 e 2018, no Racing 92.

Atualmente jogava nos Blues, de Auckland, na Nova Zelândia, onde procurava recuperar tempo de jogo depois de uma passagem pelos Kobelco Steelers, do Japão, em 2018.

Carter, que completa 39 anos no próximo mês, envergou a camisola preta dos All Blacks em 112 ocasiões e faz parte dos Centurions do râguebi, restrito grupo, atualmente de 69 jogadores com pelo menos 100 internacionalizações, que inclui os irmãos portugueses Vasco Uva e Gonçalo Uva.

Mais do que ao nível de clubes, foi pelos All Blacks que forjou o seu lugar na história do râguebi, conquistando o campeonato do Mundo em 2011 e 2015 e sendo eleito melhor jogador do mundo nos anos de 2005, 2012 e 2015.

Ao serviço da seleção neozelandesa conquistou ainda o torneio das Três Nações em seis ocasiões (2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010) e o seu sucessor, o Rugby Championship, por duas vezes (2012 e 2013).