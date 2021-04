Região de Coimbra promove surf com o projeto Surf No Crowd

Iniciativa está programada para acontecer em junho, em Cantanhede, Figueira da Foz e Mira.

O projeto Surf No Crowd promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC) decorre nos dias 5, 12 e 19 de junho.

A iniciativa, promovida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC), decorre nos Municípios de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira, e é apoiada por empresas e associações locais das áreas do turismo e desporto.

O projeto Surf No Crowd tem como objetivo "potenciar a prática de surf e outros desportos náuticos nas praias da Região de Coimbra que são pouco concorridas e permitem a fruição plena da modalidade", lê-se em nota divulgada no "site" do município da Figueira da Foz.

O evento decorre no dia 05 de junho na praia da Tocha, concelho de Cantanhede, 12 de junho nas praias de Mira e Poço da Cruz, terminando em 19 de junho nas praias da Cova Gala e Hospital, Figueira da Foz.

A "sustentabilidade e responsabilidade social", a "harmonia com a natureza" e o "desporto para todos" são os motes propostos, de forma a promover as praias, as ondas e as características de cada região.

O programa permite a experiência de várias atividades para todas as idades, desde batismos de surf free bodyboard sessions, aulas de surf adaptado, experiências de recriação cultural, workshops e exposições.

Gonçalo Cadilhe, escritor de viagens e surfista, Miguel Blanco, bicampeão nacional de surf, e Cláudia Pinto, apresentadora e modelo, são os embaixadores que vão participar nesta iniciativa.

Todas as atividades vão ter uma participação limitada, sujeitas, por isso, a uma inscrição prévia.

Surf No Crowd é financiado pelo Centro'2020, Portugal 2020 e União Europeia, sendo uma proposta "ativa e estratégica de atenuação da sazonalidade".

"Mais do que a procura do melhor spot [local] para a prática de surf e desportos náuticos, o foco é unir três municípios num destino ímpar. Longe das confusões, perto das melhores ondas".

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra é constituída pelos municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada (distrito de Aveiro), Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua (distrito de Viseu), Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares.