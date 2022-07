Red Bull Lisbon Conquest no domingo em Lisboa

Competição de street skate mobiliza alguns dos melhores atletas do mundo, sendo que oito marcaram presença nos últimos Jogos Olímpicos, como é o caso do português Gustavo Ribeiro.

A Praça do Comércio, em Lisboa, recebe no domingo, 10 de julho, o Red Bull Lisbon Conquest, competição de street skate que mobiliza alguns dos melhores atletas do mundo, sendo que oito marcaram presença nos últimos Jogos Olímpicos, como é o caso do português Gustavo Ribeiro.

A prova tem início agendado para as 14h00 e prolongar-se-á até às 20h00. Os campeões do Red Bull Lisbon Conquest vão ser apurados após sucessivas batalhas de um para um e são os cinco elementos do júri (Ricardo Fonseca, primeiro pro-skater português, Thaynan Costa, pro-skater da Enjoi, luso-brasileiro, Louisa Menke, uma das primeiras pro-skaters femininas na Europa, Anthony Claravall, skateboarding filmmaker, mais de 20 anos ligado à divulgação e criação de conteúdos do mundo do skate e Daniel Lebron, pro-skater espanhol, o mais internacional skater espanhol de sempre) que decidem quem avança em cada ronda.

O Red Bull Lisbon Conquest tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

Programa

14h00 - Início do Red Bull Lisbon Conquest

16h00 - Início da competição feminina

17h30 - Início da competição masculina

18h40 - Semi-finais

19h20 - Final do Red Bull Lisbon Conquest

19h35 - Anúncio dos vencedores + Entrega de prémios

20h00 - Fim do evento