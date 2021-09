Red Bull BC One: Vanessa e XXL vencem prova de breaking num palco emblemático

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Vanessa e XXL venceram a final nacional do Red Bull BC One, prova de que decorreu no Porto

Palco montado no emblemáticoSilo Auto do Porto e espectáculo garantido pelos melhores praticantes portugueses de breaking, a modalidade que vai estrear-se nos Jogos Olímpicos de 2024, marcados para Paris.

Contanco com 16 B-Boys e quatro B-Girls, a prova acabou por ver o título feminino atribuído a Vanessa, enquanto na vertente masculina XXL foi mais forte. Os vencedores estarão na final mundial, marcada para a Polónia.

"Treinei muito para aqui chegar e esse é mesmo o segredo, é o treino que faz a perfeição. Agora quero ir à final mundial lutar pelo título, é esse o meu

objetivo - ser a melhor entre as melhores", disse a campeã nacional, Vanessa, que no final bateu B-Girl Stereo

Por seu lado o B-Boy XXL, de 32 anos, disse: "Sei que não sou o típico atleta de breaking, mas procuro tirar vantagem do meu tamanho[1,95 metros] e trabalho todos os dias nesse sentido. Estou muito orgulhoso de poder representar Portugal na final mundial do Red Bull BC One e sinto-me motivado para

ir longe".