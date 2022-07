Recorde nacional sub-18 no decatlo para Bernardo Cunha

Marca registada nos Campeonatos Europeus da categoria.

O português Bernardo Cunha fechou a sua participação no decatlo dos Campeonatos Europeus Sub-18 com um novo recorde nacional, tornando-se o primeiro luso a ultrapassar os 7.000 pontos neste escalão.

Na competição, que hoje terminou em Jerusalém, o jovem atleta do Pedreiras fechou as contas das dez provas disputadas em dois dias com 7.050 pontos, no nono lugar.

Detentor de um recorde pessoal anterior de 6.620 pontos, Bernardo Cunha registou uma melhoria de 430 pontos, superando em 283 pontos o anterior recorde (6.767 pontos), que pertencia a Manuel Dias desde 2016.

O novo recordista nacional conseguiu no dia três recordes pessoais, nos 110 metros barreiras, dardo e 1.500 metros, esteve bem no disco e só destoou no salto com vara, quando esta se partiu. "Ainda chorei um pouco, nem queira acreditar que tinha passado os 7.000 pontos", disse no final.

"Abri com um recorde pessoal aos 100 metros, melhorei meio metro no comprimento e passei os 13 metros (peso)! Os recordes pessoais foram-me motivando e dando energia, depois estava aqui a competir com os melhores e senti-me inspirado. O objetivo era bater o recorde nacional e ficar no top 10 e isso foi alcançado", explicou.

O último dia dos Campeonatos teve três finais com atletas portugueses: nos 10.000 metros marcha, Rodrigo Araújo (Amigos da Montanha) foi 12.º classificado com a marca de 49.07.93 minutos, no triplo salto, Tiago Pereira (Ribeirão) foi 12.º com a marca de 14,28 metros e nos 5.000 metros marcha, Carolina Dias (Leões de Almada) foi 16.ª com a marca de 25.04,42 e Samanta Zueva (Clube Spiridon) foi 23.ª com a 25.58,15.