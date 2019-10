"Recebi mais de 10 mil mensagens em 12 horas, a maioria a insultar-me e a ameaçar-me"

Milhares de seguidores de Gabriel Medina (e do amigo futebolista Neymar Jr.) inundaram as redes sociais de Caio Ibelli, após o episódio da polémica interferência no MEO Rip Curl Pro Portugal.

Sem competição pelo segundo dia consecutivo e a caminho do terceiro - a World Surf League (WSL) reagendou a próxima chamada para amanhã (8h00), quinta-feira -, é a eliminação dramática de Gabriel Medina no MEO Rip Curl Pro Portugal que continua a dar que falar. Caio Ibelli, o adversário que afastou o ainda líder do World Tour nos oitavos de final, está a ser insultado e já foi ameaçado de morte através das redes sociais. Pode dizer-se que não é só no futebol que há adeptos a passar dos limites, mas, neste caso, alguns dos fãs de Medina que espalham ódio contra o compatriota também chegam do desporto-rei, isto porque o futebolista Neymar Jr. (que tem quase 130 milhões de seguidores no Instagram) republicou a reação do amigo após o adeus à etapa lusa, dando mais expressão ao caso.

"Recebi mais de 10 mil mensagens em 12 horas. A maioria de pessoas a insultar-me, a ameaçar-me e a colocar a minha dignidade em causa, como se tivesse feito algo de errado. O Gabriel posicionou-se muito mal e pôs os milhões de seguidores dele e do Neymar contra mim", reagiu Ibelli à publicação "Stab Mag".

A lutar pelo terceiro título mundial, Medina falhou o acesso aos "quartos" na Praia de Supertubos, em Peniche, ao tentar apanhar uma onda do adversário, que tinha a prioridade naquele momento (interferência), perdendo uma das notas da pontuação total e permitindo a reviravolta, depois de ter dominado a bateria por completo até então. O surfista de Maresias protestou e pediu a repetição do "heat", queixando-se de a prioridade ter sido mal atribuída, o que o teria conduzido ao erro mais infeliz da carreira. Não lhe foi dada razão, mas a demora da WSL em fazer um esclarecimento oficial permitiu que a polémica crescesse durante mais um dia...

A onda de comentários contra Caio Ibelli não deixou outros surfistas do World Tour indiferentes, como foi o caso de Jadson André, que se disse "envergonhado" pelo comportamento dos seguidores brasileiros; e até Kelly Slater, o melhor de todos os tempos, com 11 títulos mundiais, já deu a sua opinião, também à "Stab Mag": "O Gabe devia ter olhado para a placa [que indica as prioridades]. Tens de olhar e confirmar sempre. As pessoas que estão a incomodar o Caio não sabem do que falam. Gostava que ele [Gabriel] publicasse que errou e não está de acordo. Mas a culpa foi dele, por não ter olhado."