Varandas ensaia "tatami" com Jorge Fonseca e pede: "Rebentem com eles"

Lisboa, 13/11/2019 - Media Open Day do Judo do Sporting Clube de Portugal. Jorge Fonseca; Frederico Varandas ( Pedro Rocha / Global Imagens )

Presidente do clube pediu desculpa por não ter mais proximidade com os atletas da modalidade e reconheceu a "resiliência" destes perante "dificuldades que outros nunca tiveram"

A equipa de judo do Sporting está a preparar a participação na Golden League (Liga dos Campeões da modalidade), que arranca este sábado em Odivelas, e o presidente do clube, Frederico Varandas, marcou presença no treino para lhe dar força, lamentando a falta de proximidade que tem com os atletas da modalidade no dia a dia, devido aos seus afazeres profissionais na gestão do emblema verde e branco.

"Quero pedir desculpa por não vir aos treinos, não se consegue fazer isso em todas as modalidades. Peço o vosso orgulho e dedicação para potenciar a vossa capacidade e superar as condições difíceis das modalidades amadoras. Façam-se fortes, rebentem com eles. Não queremos que uma derrota ponha em causa o projeto, independentemente do resultado estaremos convosco porque o projeto é vencedor. Muita da vossa resiliência vem das dificuldades que vocês têm que outros nunca tiveram", afirmou o líder leonino, que ensaiou no "tatami" com o campeão mundial Jorge Fonseca.